Угорщина навряд чи буде використовувати російську COVID-вакцину, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні навряд чи будуть використовувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Причиною є обмежені виробничі потужності.

Про це повідомляє Euractiv.

"Ми знаємо, що російська вакцина хороша, але її недостатньо і, ймовірно, не буде достатньо, оскільки існують обмеження виробничих потужностей", - сказав Орбан.

За словами прем'єра, в порівнянні з російським препаратом, китайська вакцина перспективніша та вона буде доступною раніше і в великих кількостях.

"В ідеалі ви зможете вибрати, чи хочете ви зробити собі щеплення - західною або китайською вакциною", - сказав Орбан.

Нагадаємо, 29 грудня угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Перша партія російської вакцини від коронавірусу Угорщина отримала ще в листопаді.

Однак 31 грудня голова адміністрації прем'єр-міністра країни заявив, що Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини від коронавірусу.