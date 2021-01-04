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Угорщина навряд чи буде використовувати російську COVID-вакцину, - Орбан

Будапешт, Понеділок 04 січня 2021 11:00
Угорщина навряд чи буде використовувати російську COVID-вакцину, - Орбан
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні навряд чи будуть використовувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Причиною є обмежені виробничі потужності.

Про це повідомляє Euractiv.

"Ми знаємо, що російська вакцина хороша, але її недостатньо і, ймовірно, не буде достатньо, оскільки існують обмеження виробничих потужностей", - сказав Орбан.

За словами прем'єра, в порівнянні з російським препаратом, китайська вакцина перспективніша та вона буде доступною раніше і в великих кількостях.

"В ідеалі ви зможете вибрати, чи хочете ви зробити собі щеплення - західною або китайською вакциною", - сказав Орбан.

Нагадаємо, 29 грудня угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Перша партія російської вакцини від коронавірусу Угорщина отримала ще в листопаді.

Однак 31 грудня голова адміністрації прем'єр-міністра країни заявив, що Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини від коронавірусу.

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