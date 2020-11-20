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Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії

Автор: РБК-Україна

Угорщина отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". При цьому Єврокомісія застерігала країни від придбання цієї вакцини.

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Про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сійярто.

За його словами, уряд робить все можливе, щоб надати угорському народу "найбільш якісну і безпечну ефективну вакцину".

Але як пише Reuters, Єврокомісія застерігала країни-члени Європейського Союзу від придбання неліцензованих вакцин.

Згідно з правилами ЄС, вакцина "Супутник V" повинна отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж вона зможе продаватися в кожній із країн ЄС.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть закупити тільки в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше в ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.

Прогноз погоди
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