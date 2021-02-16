Угорщина першою в ЄС отримала китайську COVID-вакцину

В Угорщину прибула партія вакцини від COVID-19 Sinopharm, виробленої в Китаї. Таким чином, Угорщина стала першою країною в Європейському союзі, яка отримала китайську вакцину.
Про це повідомляє Associated Press.
В Угорщину у вівторок вранці прибула партія зі 550 тисяч доз вакцини. Препарату достатньо для вакцинації 275 тисяч осіб двома дозами.
Уряд Угорщини розраховує отримати 5 млн доз вакцини Sinopharm протягом наступних чотирьох місяців.
Країна прагнула придбати вакцини в країнах, що не входять в загальну закупівлю ЄС, стверджуючи, що затримки з поставками в ЄС стоять життів.
Нагадаємо, в кінці січня Угорщина схвалила використання китайської вакцини на території країни. Таким чином, Угорщина стала першою країною в ЄС, де дозволено використовувати китайську COVID-вакцину.
Додамо, що 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.
Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату, що дозволить вакцинувати 20 тисяч жителів Угорщини.