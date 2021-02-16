Угорщина першою в ЄС отримала китайську COVID-вакцину

В Угорщину прибула партія вакцини від COVID-19 Sinopharm, виробленої в Китаї. Таким чином, Угорщина стала першою країною в Європейському союзі, яка отримала китайську вакцину.

Про це повідомляє Associated Press .

В Угорщину у вівторок вранці прибула партія зі 550 тисяч доз вакцини. Препарату достатньо для вакцинації 275 тисяч осіб двома дозами.

Уряд Угорщини розраховує отримати 5 млн доз вакцини Sinopharm протягом наступних чотирьох місяців.

Країна прагнула придбати вакцини в країнах, що не входять в загальну закупівлю ЄС, стверджуючи, що затримки з поставками в ЄС стоять життів.