ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину

Автор: РБК-Україна

Популярні новини

Крім Sinopharm в Угорщині вже схвалені до використання вакцини компаній Pfizer, Moderna, Sputnik V і AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд розпорядився почати будівництво заводу з виробництва COVID-вакцин.

22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи. А 21 січня Угорщина схвалила COVID-вакцини AstraZeneca і "Супутник V".

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V". При цьому першу партію російської вакцини Угорщина отримала ще в листопаді.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Угорщинавакцина от коронавируса