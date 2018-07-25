Угорщина передала Закарпаттю партію рідкого хлору для знезараження питної води

Хлор надали як гуманітарну допомогу

Уряд Угорщини передав Закарпаттю як гуманітарну допомогу партію рідкого хлору для знезараження питної води, яка централізовано подається населенню. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА).

Вантажівка з хлором прибула з Угорщини у вівторок, 24 липня, через Міжнародний пункт пропуску "Тиса", що на українсько-угорському кордоні. З угорського боку її супроводжував генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла, а з українського - партію хлору в присутності засобів масової інформації прийняв голова ОДА Геннадій Москаль.

"Сьогодні на Закарпаття прибули три тонни рідкого хлору, які отримає Ужгородський водоканал. А звідти ми розподілимо цю стратегічно важливу речовину по районах у залежності від потреби. Загалом Угорщина готова поставити 15 тонн хлору, якого вистачить для безперебійної роботи 18 підприємств водоканалу Закарпаття протягом півтора місяця", - повідомив Москаль і подякував Угорщині за допомогу.

Бугайла зазначив, що в Угорщини є власне виробництво хлору і країна надала допомогу жителям області, незалежно від їхньої національності.

Фото: консул Угорщини та голова Закарпатської ОДА (carpathia.gov.ua)

Нагадаємо, 22 липня в "Укрводоканалекології" повідомили, що ситуація з поставками рідкого хлору стабілізувалася, водоканали працюють в штатному режимі без обмеження подачі води.