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Угорщина почне видавати свідоцтва про COVID-вакцинації

Автор: РБК-Україна

Уряд Угорщини прийняв рішення ввести свідоцтва про вакцинації від коронавірусу. Його видаватимуть тим, хто прищепився від COVID-19, або перехворів.

Про це глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Hungary Today.

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За його словами, сертифікат видаватимуть людям, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, із зазначенням дати вакцинації.

Також COVID-свідоцтво будуть видавати людям, які перехворіли на вірус. У ньому будуть вказувати дату виписки з лікарні, або першого негативного тесту, або ж 10-й день після першого позитивного тесту, якщо не було повторного.

"Ми сподіваємося, що цей документ допоможе нам повернутися до нормального життя як можна швидше", - зазначив Гуйяш.

При цьому він зазначив, що поки в уряді не вирішили, які потенційні винятки із загальних правил можливі для людей, які вже вакциновані або перехворіли.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії заявили про намір ввести паспорти вакцинації. Зараз уряд займається розробкою документа.

Данія планує ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон.

У Данії розраховують, що такі паспорти дозволять відновити роботу перукарів і масажистів. Також данці з "COVID-паспортом" зможуть вільно відвідувати ресторани, конференції, музичні фестивалі і спортивні змагання.

До літа планує ввести електронні паспорти вакцинації і Швеція.

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