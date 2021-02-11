Угорщина почне видавати свідоцтва про COVID-вакцинації
Уряд Угорщини прийняв рішення ввести свідоцтва про вакцинації від коронавірусу. Його видаватимуть тим, хто прищепився від COVID-19, або перехворів.
Про це глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Hungary Today.
За його словами, сертифікат видаватимуть людям, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, із зазначенням дати вакцинації.
Також COVID-свідоцтво будуть видавати людям, які перехворіли на вірус. У ньому будуть вказувати дату виписки з лікарні, або першого негативного тесту, або ж 10-й день після першого позитивного тесту, якщо не було повторного.
"Ми сподіваємося, що цей документ допоможе нам повернутися до нормального життя як можна швидше", - зазначив Гуйяш.
При цьому він зазначив, що поки в уряді не вирішили, які потенційні винятки із загальних правил можливі для людей, які вже вакциновані або перехворіли.
Нагадаємо, раніше у Фінляндії заявили про намір ввести паспорти вакцинації. Зараз уряд займається розробкою документа.
Данія планує ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон.
У Данії розраховують, що такі паспорти дозволять відновити роботу перукарів і масажистів. Також данці з "COVID-паспортом" зможуть вільно відвідувати ресторани, конференції, музичні фестивалі і спортивні змагання.
До літа планує ввести електронні паспорти вакцинації і Швеція.