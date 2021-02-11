Угорщина почне видавати свідоцтва про COVID-вакцинації

Уряд Угорщини прийняв рішення ввести свідоцтва про вакцинації від коронавірусу. Його видаватимуть тим, хто прищепився від COVID-19, або перехворів.

За його словами, сертифікат видаватимуть людям, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, із зазначенням дати вакцинації.

Також COVID-свідоцтво будуть видавати людям, які перехворіли на вірус. У ньому будуть вказувати дату виписки з лікарні, або першого негативного тесту, або ж 10-й день після першого позитивного тесту, якщо не було повторного.

"Ми сподіваємося, що цей документ допоможе нам повернутися до нормального життя як можна швидше", - зазначив Гуйяш.

При цьому він зазначив, що поки в уряді не вирішили, які потенційні винятки із загальних правил можливі для людей, які вже вакциновані або перехворіли.