ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Угорщина почала вакцинацію від COVID на день раніше інших країн Євросоюзу

Автор: Роман Тверденко

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу в суботу, 26 грудня. Країна-член Євросоюзу запустила процес на день раніше інших держав ЄС.

Популярні новини

Про це повідомляє Reuters.

Угорщина в суботу почала прищеплювати медиків, які працюють з хворими на COVID-19 в Будапешті. Першої партії препарату Pfizer достатньо для вакцинації 4875 осіб.

Нагадаємо, 27 грудня стартує вакцинація від коронавірусу в країнах Євросоюзу. В суботу повідомлялося, що препарат Pfizer був доставлений вже у всі країни ЄС.

Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні з 27 по 29 грудня. При цьому Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

Також у ЄС впевнені, що вакцини за домовленостями вистачить для щеплення всіх громадян країн-членів організації.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина от коронавируса