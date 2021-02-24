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Угорщина почала першою в ЄС прищеплювати китайської COVID-вакциною

Автор: РБК-Україна

У середу, 24 лютого, в Угорщині для вакцинації почали застосовувати китайський препарат від коронавірусу компанії Sinopharm. Таким чином, Угорщина стала першою країною ЄС, яка приступила до використання вакцини китайського виробництва.

Про це повідомляє Euronews.

"Сьогодні ми починаємо робити щеплення китайською вакциною", - заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Постанова уряду спростило процес затвердження вакцини в Угорщині, дозволивши використовувати будь-яку вакцину, що вводиться щонайменше одного мільйона осіб у всьому світі, без проходження перевірки регуляторним органом країни.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщину прибула партія вакцини від COVID-19 Sinopharm, виробленої в Китаї. Таким чином, Угорщина стала першою країною в Євросоюзі, яка отримала китайську вакцину.

Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.

Після цього, 2 лютого, Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". В країну доставили 40 тисяч доз препарату, що дозволить вакцинувати 20 тисяч жителів Угорщини.

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Новини України Угорщинавакцина від коронавірусуКоронавірус
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