Угорщина домовилася про закупівлю вакцини Sinopharm

Угорщина домовилася з китайською фармацевтичною компанією Sinopharm про закупівлю їх вакцини від коронавірусу. Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що перша партія може включати до мільйона доз.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Гуляша, терміни доставки вакцини Sinopharm залежать від того, як швидко угорські органи охорони здоров'я її санкціонують.

Він також додав, що поставки COVID-вакцин в рамках програми Європейського союзу прибували в країну занадто повільно до 100 тисяч доз в день. Через це Угорщина продовжить переговори з Росією і Китаєм про додаткові закупівлі вакцин.

Станом на четвер в Угорщині зафіксували понад 347 тисяч випадків коронавірусу, з яких 11066 осіб померли. Ще понад 5 тисяч чоловік госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Першу партію російської вакцини від коронавірусу Угорщина отримала ще в листопаді.