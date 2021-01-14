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Угорщина домовилася про закупівлю вакцини Sinopharm

Автор: Андрій Козловський

Угорщина домовилася з китайською фармацевтичною компанією Sinopharm про закупівлю їх вакцини від коронавірусу. Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що перша партія може включати до мільйона доз.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами Гуляша, терміни доставки вакцини Sinopharm залежать від того, як швидко угорські органи охорони здоров'я її санкціонують.

Він також додав, що поставки COVID-вакцин в рамках програми Європейського союзу прибували в країну занадто повільно до 100 тисяч доз в день. Через це Угорщина продовжить переговори з Росією і Китаєм про додаткові закупівлі вакцин.

Станом на четвер в Угорщині зафіксували понад 347 тисяч випадків коронавірусу, з яких 11066 осіб померли. Ще понад 5 тисяч чоловік госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Першу партію російської вакцини від коронавірусу Угорщина отримала ще в листопаді.

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