Угорщина не вказуватиме назву вакцини в COVID-паспорті

Так, Угорщина єдина серед країн Євросоюзу використовує російську вакцину "Супутник V" і китайську Sinopharm, які ще не отримали дозволу від ЕMA.

У ЄС схвалено три вакцини проти коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna й AstraZeneca.

28 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався китайським препаратом Sinopharm. Також від коронавірусу вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він закликав громадськість послідувати його прикладу.

Зазначимо, що Угорщина отримала вакцини від п'яти виробників, включаючи китайську Sinopharm. Перша партія вакцини Sinopharm прибула в Будапешт 16 лютого. Угорщина початку введення вакцини Sinopharm 24 лютого.

Крім того, 22 січня Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V".