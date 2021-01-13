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В Угорщині зафіксували перші випадки "британського" коронавірусу

Автор: РБК-Україна

В Угорщині вперше виявлені випадки зараження британським штамом коронавірусу. Новий штам вірусу виявили у трьох пацієнтів.

Про це заявила головний санітарний лікар Угорщини Сесілія Мюллер, передає Reuters.

"Було очевидно, що Угорщина також не зможе уникнути цього варіанту", - заявила вона.

Нагадаємо, в кінці грудня новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до Канади.

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Крім того, у ВООЗ повідомляли, що нинішні нові штами коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби.

"Чим більше вірус поширюється, тим більше шансів для появи його варіацій", - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Додамо, що мутований вид COVID може замінити інші в Європі і частини Азії.

У ВООЗ також повідомляли, що "британський" штам коронавірусу виявили щонайменше в 50 країнах. При цьому в організації відзначали, що даний варіант відрізняється від мутації коронавірусу, яка була виявлена в Південній Африці і зафіксована у 20 країнах.

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