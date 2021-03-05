В Угорщині призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca: названа причина

Уряду Угорщини довелося тимчасово призупинити вакцинацію населення від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca. Причиною цього є технічні проблеми з оповіщеннями.

Про це повідомляє Hungary Today .

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в програмі повідомлень про вакцинації стався ряд технічних збоїв. Деяких мешканців повторно викликали на вакцинацію вже після того, як вони її зробили.

При цьому іншим жителям країни запропонували приїхати в пункт вакцинації в сотнях кілометрів від їх місця проживання.

Орбан зазначив, що програму довелося призупинити на час проведення перевірки. Усуненням проблем займеться спеціальна оперативна група.