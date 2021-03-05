RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Угорщині призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca: названа причина

Автор: РБК-Україна

Уряду Угорщини довелося тимчасово призупинити вакцинацію населення від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca. Причиною цього є технічні проблеми з оповіщеннями.

Про це повідомляє Hungary Today.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в програмі повідомлень про вакцинації стався ряд технічних збоїв. Деяких мешканців повторно викликали на вакцинацію вже після того, як вони її зробили.

При цьому іншим жителям країни запропонували приїхати в пункт вакцинації в сотнях кілометрів від їх місця проживання.

Орбан зазначив, що програму довелося призупинити на час проведення перевірки. Усуненням проблем займеться спеціальна оперативна група.

Нагадаємо, в Угорщині людям, які перехворіли COVID-19, або зробили щеплення від цієї хвороби, можуть скасувати певні карантинні обмеження. Перевіряти цю інформацію пропонують за відповідними сертифікатами.

Крім того, Угорщина не буде вказувати у сертифікаті про вакцинацію, препарат якої фірми були зроблені щеплення. Це може бути пов'язано з використанням вакцин, які ще не отримали дозволу на застосування від Європейського агентства з лікарських засобів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УгорщинавакцинаціяКоронавірус
Читайте також
Чехія через критичну ситуацію з COVID попросила інші країни прийняти пацієнтів
Секретар РНБО: з боку Росії ведеться дипломатично-вакційна гра
Прогноз погоди