В Угорщині машина з мігрантами влетіла в будівлю. Загинули 7 людей

Семеро людей загинули і четверо отримали поранення, через те, що автомобіль з сербськими номерами, в якому знаходилися мігранти, врізався в будинок в Угорщині. Подія сталася пізно вночі після того, як водій побачив поліцейських, але не захотів зупинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"7 людей загинули і 4 отримали поранення, коли автомобіль з сербськими номерними знаками з мігрантами врізався в будинок в Угорщині пізно ввечері в понеділок після того, як його водій відмовився зупинитися для перевірки", - пише видання.

Як стало відомо, автомобіль, в якому було 10 мігрантів, прямував у напрямку міста Сегед. Однак, водій, побачивши, що поліція перевіряє автомобілі в селі Морахалом поблизу кордону з Сербією, спробував уникнути перевірки. Він різко викрутив кермо, автомобіль влетів у будинок і перекинувся.

У поліції повідомили, що водій, який також отримав тілесні ушкодження, затриманий, проти нього буде відкрито кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми і заподіяння смертельного масового ДТП.