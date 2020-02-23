У Венеції скасували карнавал через загрозу коронавірусу

Влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеційського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію dpa.

За словами губернатора регіону Венето Лука Зая, влада має вжити кардинальних заходів для недопущення поширення коронавірусу в регіоні, після спалаху на півночі Італії.

"Ми маємо вжити кардинальних заходів. До цих заходів належить скасування карнавалу та навіть більше", - заявив він.

Зазначається, що станом на 23 лютого у Венеції зафіксовано 2 випадки зараження коронавірусом. Кількість хворих коронавірусом у північно-східному регіоні Венето становить 19 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом на півночі Італії перевищила 100 людей. Лише сьогодні зранку коронавірус виявили у 34 італійців. В Італії вже зафіксовано 2 смерті від коронавірусу.

Крім того, у зв'язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом італійський уряд вирішив обмежити свободу пересування в 11 муніципалітетах країни. Мешканцям цих регіонів заборонили покидати свої міста.