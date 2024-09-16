В Венесуэле арестовали 6 иностранцев: их обвиняют в планировании убийства Мадуро

"Эти группы (западных стран - ред.) стремятся завладеть богатством страны, и мы, как правительство, будем решительно реагировать на любые попытки дестабилизации", - сказал министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, выступая на государственном телевидении.

По его словам, якобы были изъяты около 400 "винтовок из США".

Государственный департамент США подтвердил, что трое американских граждан, в том числе один военнослужащий ВМС, содержатся в Венесуэле, но отверг любую связь с покушением.

"Любые заявления о причастности США к сговору по свержению Мадуро являются категорической ложью. Соединенные Штаты продолжают поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле", - заявил спикер Госдепартамента.

Во время своей пресс-конференции в субботу глава МВД Венесуэлы утверждал, что арестованные граждане Испании имели связи с испанской секретной службой и планировали убийство Мадуро.