Газ, стрельба и водометы. Венесуэлу охватили протесты против Мадуро: что происходит

В Венесуэле второй день протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе Николаса Мадуро, обеспечившего себе третий шестилетний срок. Оппозиция говорит о фальсификациях при подсчете голосов, а венесуэльские избиратели устроили массовые акции.
Детальнее о выборах в Венесуэле и массовых протестах в стране - собрало РБК-Украина в материале.
Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE), контролируемый действующим правительством, объявил после полуночи понедельника, что президент Николас Мадуро выиграл еще один срок, набрав 51% голосов. При этом CNE проигнорировала призывы опубликовать детальный подсчет, заявив, что сведение результатов якобы "было сломлено хакерами", и вместо этого организовало церемонию провозглашения его президентом до 2031 года. Сам Мадуро говорит, что в Венесуэле происходит "попытка снова совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера". До этого он заявил, что его победа - это "победа мира и справедливости", а незадолго до выборов утверждал, что страну ждет "кровавая баня", если он проиграет.
Оппозиция при этом выразила уверенность, что результаты выборов сфальсифицированы и отказалась признавать их. К тому же, опросы перед голосованием показывали большое преимущество оппозиционного кандидата Эдмунда Гонсалеса, который "официально" получил 44%. Так, по данным независимых экзитполов, на которые ссылается оппозиция, Гонсалес получил 73% голосов.
Фото: лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо и оппозиционный кандидат в президенты Эдмунд Гонсалес (Getty Images)
Он вместе с лидером оппозицией Марией Корина Мачадо, которой власти запретили баллотироваться, сообщили журналистам, что имеют более 70% протоколов подсчета, свидетельствующих о том, что оппозиционный кандидат имеет более чем вдвое больше голосов, чем Мадуро (у Гонсалеса - 6,27 млн. , а Мадуро - 2,75 млн). Они призвали протестующих сохранять спокойствие и пригласили их мирно собраться в 11 утра во вторник, чтобы отпраздновать результаты.
Однако многотысячные протесты в Венесуэле вспыхнули после того, как Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах. По информации СМИ, местные захватили международный аэропорт в Майкетии, а также снесли памятник бывшему президенту Уго Чавесу, известному своей диктаторской политикой (25 лет власти в Венесуэле находятся в руках "чавистов", той политической силы, жизнь которой и дал Чавес).
Примечательно, что с 2014 года в Венесуэле время от времени происходят акции против Мадуро и его правительства. В этот раз стихийные протесты начались по всей стране. Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Во время столкновений в стране погибли по меньшей мере два человека, еще 46 были задержаны, пишет AFP со ссылкой на правозащитников. Власти заявляют о 23 раненых военнослужащих, часть из которых были якобы ранены из огнестрельного оружия.
В некоторых городах страны отключен интернет. В столице Каракасе на улицах слышна стрельба. Протестующие прошли маршем Каракасом в центр столицы и к президентскому дворцу Мирафлорес. Впоследствии силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы. Также в столице военные и полиция с водометами разгоняли митингующих, не допуская их ко дворцу. Венесуэльская правозащитная организация PROVEA сообщила, что вооруженные группы, поддерживающие Мадуро, стреляли в мирно проводивших акции демонстрантов.
Фото: в Венесуэле столкновения полиции и протестующих из-за результатов выборов (Getty Images)
При этом вчера генеральная прокуратура Венесуэлы заявила, что "расследует вероятные попытки саботажа президентских выборов" без предоставления доказательств.
Девять стран Латинской Америки уже призвали к пересмотру выборов в Венесуэле - в частности, Панама, которая в знак протеста приостановила дипломатические отношения со страной.
Между тем, МИД Венесуэлы отзывает своих дипломатов из стран, не признавших итоги президентских выборов. Речь идет об Аргентине, Чили, Перу, Коста-Рике, Панаме, Доминикане и Уругвае. В частности, Financial Times пишет, что президент Аргентины Хавьер Милей отказался признать результаты, назвав их "избирательным мошенничеством", в то время как президент Чили Габриэль Борич сказал, что в них "трудно поверить".
Следует заметить, что режим Мадуро - давний союзник российского диктатора Владимира Путина и ключевой партнер РФ в Латинской Америке. Глава Кремля уже успел поздравить Мадуро с победой на выборах. Это сделали Китай, Иран и Куба.
Отметим, что США разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой и закрыли свое посольство еще в 2019 году, поскольку обвиняли Мадуро в фальсификации предыдущих выборов. Реагируя на текущие события, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов в Венесуэле не отражают волеизъявления венесуэльского народа.
"Используя репрессии и манипулируя выборами, а также объявляя победителя без получения полных данных о результатах голосования на каждом участке... представители Мадуро лишили какого-либо доверия объявленных ими результатов выборов", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома в комментарии агентству Reuters.
Bloomberg при этом пишет, что Вашингтон исключает отмену санкций, действующих в отношении Венесуэлы, а также рассматривает возможность введения новых.
Николас Мадуро, 61-летний бывший водитель автобуса и экс-министр иностранных дел, стал президентом после смерти своего предшественника Уго Чавеса в 2013 году. Его переизбрание в 2018 году не было признано США и другими странами, называющими его диктатором.
Фото: Николас Мадуро окончательно довел свою страну до полного политического и социально-экономического коллапса (Getty Images)
Многие избиратели в Венесуэле отчаялись из-за продолжения правления Мадуро на еще шесть лет. Поскольку за время, когда он у руля, экономика страны, богатой запасами нефти, пришла в упадок и столкнулась с коллапсом, массовой миграцией почти трети населения (более 7 миллионов венесуэльцев покинули страну в надежде на лучшую жизнь за ее пределами) и значительным ухудшением дипломатических отношений. Санкции, введенные США, ЕС и другими странами, дополнительно усложнили ситуацию, парализовав нефтяную промышленность Венесуэлы, которая и так находилась в затруднительном положении.
При подготовке материала использовались публикации Associated Press, Reuters, CNN-News18, Bloomberg, BBC и Financial Times.
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