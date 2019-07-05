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У Венесуелі в ході операцій сил безпеки вбили 7 тис. людей, - ООН

Новини » Політика    05.07.2019 - 00:38
У Венесуелі в ході операцій сил безпеки вбили 7 тис. людей, - ООН
Ілюстративне фото (caracaschronicles.com)

Чимала кількість з числа загиблих стали жертвами "страти"

В Організації Об’єднаних Націй 4 липня заявили, що під час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті  близько 7 тисяч людей. Про це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що чимала кількість з числа загиблих стали жертвами "страти", а ситуації із заарештованими і убитими громадянами подавалися владою як такі, в яких вони чинили опір поліції.

"Кількість випадків ймовірних непідсудних убивств з боку сил безпеки була шокуюче високою", - йдеться в повідомленні.

У доповіді владу Венесуели закликають припинити грубі порушення політичних, соціальних, громадянських і економічних прав в країні.

Як відомо, опозиціонер Хуан Гуайдо 3 січня 2019 року оголосив себе виконуючим обов'язки президента. Його визнали тимчасовим главою держави США, країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав та більшість країн ЄС. Чинний президент Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. Його підтримали Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сирія і Туреччина. Після цього в країні не вщухають протести, які часто супроводжуються силовими розгонами.

РБК-Україна писало, що 30 червня повідомлялося, що у Венесуелі готуються до переговорів між урядом і опозицією, очолюваною Хуаном Гуайдо, для врегулювання ситуації в країні.

 

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