Венедіктова розповіла про хід розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про хід розслідування вбивства Черкаського журналіста Вадима Комарова. За її словами, вже складено психологічний портрет вбивці і озвучені основні версії.
Про це йшлося під час зустрічі Венедіктової з представниками Національної спілки журналістів України.
В ході зустрічі журналістам представили інформацію про розслідування вбивства Комарова. Зазначається, що було проведено 1710 допитів, 25 судових експертиз, понад 200 негласних розшукових дій, проаналізовано записи з більш ніж 100 камер, відпрацьовано тисячі телефонних дзвінків абонентів, які перебувають під час скоєння вбивства в межах території, де воно сталося.
"Разом з експертами також складено ймовірний психологічний портрет вбивці. Також були озвучені основні версії, які розглядалися слідством, і складності, що вплинули на хід досудового розслідування", - наголошується в повідомленні офісу генерального прокурора.
Венедіктова зазначила, що слідством виконана велика робота, але результатом розслідування має стати лише розкриття вбивства. "Увага до кожної такої справи з боку журналістської спільноти може дійсно допомогти - нам важлива вся інформація" - звернулася вона до представників Союзу.
В ході зустрічі також обговорювалися питання захисту прав журналістів при здійсненні ними професійних обов'язків.
Нагадаємо, Комарова жорстоко побили 4 травня 2019 року в Черкасах. Після цього він впав у кому і незабаром помер. Глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко тоді підкреслював, що єдина версія замаху - професійна діяльність журналіста.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). У червні 2019 року голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв надати розголосу частина матеріалів кримінальної справи про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова.