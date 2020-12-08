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Венедіктова відмовилась відкривати справу на нардепа-кнопкодава

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 14:27
Венедіктова відмовилась відкривати справу на нардепа-кнопкодава
Фото: генпрокурор Ірина Венедіктова (Facebook/ Офіс Генпрокурора)
Автор: РБК-Україна

Офіс генпрокурора відмовив у відкритті кримінального провадження проти нардепа-кнопкодава Андрія Іванчука. Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що причина - порушення правил подання заяви.

Про це повідомляє сайт руху "ЧЕСНО".

Андрій Іванчук, мажоритарник з Франківщини, з депутатської групи "Довіра", 5 листопада був спійманий на кнопкодавстві (стаття 364-2 Кримінального кодексу України).

Генпрокурор Ірина Венедіктова протягом місяця не внесла відомості у ЄРДР, як того вимагає законодавство. Активісти сообщили ей о нарушении з боку Іванчука.

Генпрокурор відповіла, що підстав для відкриття кримінального провадження немає. Нібито порушений порядок направлення заяви - журналіст повинен був подати до апарату ВРУ заяву про порушення нардепа разом з фото- і відео.

У "ЧЕСНО" відзначили, що так і було зроблено. В апараті Верховної ради відповіли, що заява "за дорученням керівництва ВРУ опрацьовується структурним підрозділом апарату".

Нагадаємо, 16 січня 2020 року набрав чинності закон, згідно з яким за кнопкодавство нардепам загрожує штраф у розмірі 51000-85000 гривень.

РБК-Україна писало, що першим порушником у новій Верховній раді у вересні 2019 року став позафракційний депутат мажоритарник-самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов. Він натиснув кнопку на місці іншого позафракційного депутата-мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова під час голосування за проект закону об импичменте президента.

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