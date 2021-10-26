RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Відні протестують проти вакцинації і вимагають відставки канцлера

Автор: Валерія Поліщук

В австрійській столиці Відні люди вийшли на протест проти карантину та вакцинації. Демонстранти вимагають відставки канцлера Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Організатори протестів заявляли, що в демонстрації візьмуть участь 8 тисяч осіб, проте за даними видання, на них вийшли близько 3 тисяч осіб. Однак правоохоронці заявляють, що акції взяли участь близько 1,7 тисячі осіб.

Учасники акції розмахують австрійськими, німецькими, хорватськими та боснійськими прапорами. Вони закликають до відставки нового уряду, скандуючи, "Шалленберг повинен піти".

Заворушень під час протесту не було зафіксовано, вони проходять мирно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВенаКарантин