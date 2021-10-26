У Відні протестують проти вакцинації і вимагають відставки канцлера

Організатори протестів заявляли, що в демонстрації візьмуть участь 8 тисяч осіб, проте за даними видання, на них вийшли близько 3 тисяч осіб. Однак правоохоронці заявляють, що акції взяли участь близько 1,7 тисячі осіб.

Учасники акції розмахують австрійськими, німецькими, хорватськими та боснійськими прапорами. Вони закликають до відставки нового уряду, скандуючи, "Шалленберг повинен піти".

Заворушень під час протесту не було зафіксовано, вони проходять мирно.