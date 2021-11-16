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Відень почав вакцинувати дітей від 5 років від COVID без схвалення агентства ЄС

Автор: Марія Кучерявець

У Відні (столиця Австрії) почали щеплювати від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Втім, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wien.orf.at.

Зазначено, що неповнолітнім вводять зменшену кількість вакцини Pfizer, яку вже на місці визначає лікар в залежності від віку, фізичного стану та ваги дитини.

Вказано, що поки дітей щеплюватимуть в рамках пілотного проектую. За яким щодня можна вакцинувати близько 200 дітей.

Разом з тим дітей поки вакцинують у так званому режимі off-label, тобто нерегламентованого застосування лікарських препаратів, оскільки Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) не схвалило поки вакцинацію проти COVID-19 для цієї вікової групи.

Однак Міністерство охорони здоров'я Австрії очікує, що це станеться 24 листопада.

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АвстріяВенаВакцина від коронавірусу