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Велика Британія зареєструвала препарат Ronapreve для лікування COVID-19

Автор: РБК-Україна

Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великої Британії схвалило препарат Ronapreve для профілактики та лікування коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що препарат Ronapreve, який розроблений компанією Roche і Regeneron, відноситься до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами. Вони імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями.

Препарат призначений для лікування пацієнтів, у яких захворювання протікає в легкій або середній формі.

У липні поточного року Японія стала першою країною, що схвалила препарат Ronapreve. Лабортаторні випробування показали, що після застосування препарату ризик госпіталізації або смерті знизився на 70%.

Ronapreve має ліцензії в таких країнах, як США, Індія, Швейцарія, Канада, а також в ЄС.

Нагадаємо, що Британія дозволила щеплення вакциною Moderna дітей старше 12 років.

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ВеликобританіяВакцинаКоронавірус