Великобританія пришвидшить евакуацію після теракту біля аеропорту Кабулу

"Хочу підкреслити, що ми збираємося продовжити операцію. У будь-якому випадку ми підходимо до її завершення", - відзначив Джонсон.

За словами прем’єр-міністра Великобританії, сьогоднішній теракт біля території аеропорту змусить уряд країни продовжити операцію по евакуації якомога ефективніше і в максимально стислі терміни.

Джонсон також зауважив, що їм не вдасться вивести усіх людей з Афганістану, які мають право потрапити до Великобританії, однак уряд обіцяє чинити тиск на "Талібан", аби він дозволив їм покинути країну після завершення евакуації.