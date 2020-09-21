Великобританія може повернутися до жорсткого карантину через зростання випадків COVID-19

Уряд Великобританії розглядає можливість введення другого загальнонаціонального карантину. У країні продовжуэ зростати число зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Після літнього спаду нових випадків захворювання COVID-19, у Великобританії щоденна статистика лише збільшується. В неділю було зафіксовано майже 3,9 тисяч нових випадків.

Через прем'єр-міністр Борис Джонсон розглядає варіанти нового загальнонаціонального карантину. На цьому тижні глава британського уряду повинен виступити з заявою, в якій дасть громадянам "останній шанс" повернутися до дотримання самоізоляції і соціальної дистанції, щоб уникнути нового жорсткого карантину.

Головний лікар Британії Кріс Вітті зазначив, що ситуація з коронавірусом йде у "неправильному напрямку" і країна знаходиться у критичній точці пандемії. В уряді будуть аналізувати дані, щоб розуміти можливі ризики перед складним зимовим періодом.

Можливі нові обмеження не будуть стосуватися шкіл та бізнесу. Але у випадку карантину буде заборонена робота громадських закладів, включаючи паби.

Перший загальнонаціональний карантин у Британії почався в березні і в жорсткому вигляді залишався до травня, коли почалися пом'якшення.

В країні зафіксовано 394 257 випадків зараження, 41 777 осіб померли.

Нагадаємо, минулого тижня в частині муніципалітетів північно-східній частині Великобританії посилили карантин.

Також Британія встановила штрафи до 10 тисяч фунтів стерлінгів за порушення самоізоляції.

Раніше Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавіруса у Великобританії.