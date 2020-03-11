Британія прийняла заходи для захисту економіки від наслідків коронавіруса

Банк Англії в середу, 11 березня, знизив ключову ставку з 0,75% до 0,25% для захисту британської економіки від наслідків спалаху коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Банк Англії залишив без змін цільовий рівень скупки державних облігацій в 435 млрд фунтів стерлінгів і скуповування корпоративних облігацій 10 млрд фунтів.

Як наголошується в повідомленні, зниження ставки допоможе підтримати довіру бізнесу і споживачів у важку хвилину, зміцнити фінанси підприємств і домашніх господарств, а також зменшити вартість і покращити доступність фінансів.

Банк Англії також оголосив про нову схему термінового фінансування малого бізнесу. Механізм передбачає надання фінансування строком на чотири роки протягом найближчих 12 місяців.

Зазначимо, Федеральна резервна система США 3 березня прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5% до 1-1,25% річних. Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.

Інвестори сподіваються на заходи стимулювання з боку влади. Зокрема, очікується, що Федрезерв наступного тижня знизить процентні ставки як мінімум на половину процентного пункту.