Британія збудує тимчасові лікарні для заражених коронавірусом

Тимчасові лікарні для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією будуть побудовані у Британії. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, в Британії побудують центр на 1000 пацієнтів в університеті в Бристолі, а також центр на 500 ліжок в конференц-центрі в Харрогіті, це означає, що наразі в Британії планується відкрити п'ять польових лікарень у найближчі тижні.

Як зазначається, перша лікарня NHS Nightingale, яка була побудована за два тижні, має відкритись сьогодні у Східному Лондоні, але перших пацієнтів прийме на наступному тижні.

Нагадаємо, кількість летальних випадків коронавірусу у Британії наблизилася до 3 тисяч, при цьому у 33 718 осіб тест на коронавірус дав позитивний результат.

Також авіакомпанія British Airways розглядає можливість тимчасового відсторонення від роботи 36 тисяч своїх співробітників через коронавірус.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що британський принц Чарльз заразився коронавірусом і провів сім днів в самоізоляції.

Пізніше стало відомо про зараження прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. За його словами, у нього з'явилися симптоми, а коли він пройшов тест, то отримав позитивний результат на COVID-19.