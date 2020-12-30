ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Великобританія першою в світі схвалила вакцину AstraZeneca

Лондон, Середа 30 грудня 2020 10:12
Великобританія першою в світі схвалила вакцину AstraZeneca
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Великобританія першою у світі схвалила для використання вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її одночасно безпечною та ефективною.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, Великобританія вже замовила 100 млн доз вакцини AstraZeneca. Цього достатньо для вакцинації 50 млн осіб.

Наголошується, що вакцина була розроблена вченими Оксфордського університету і фармацевтичною компанією AstraZeneca на початку 2020 року. Вперше її протестували на добровольцю у квітні, після чого почалися масштабні клінічні випробування, в яких брали участь тисячі людей.

Раніше Великобританія схвалила вакцину Pfizer і BioNTech. Однак препарат AstraZeneca дешевше і легше у виробництві, що дозволить значно збільшити кількість щеплень.

Нагадаємо, влада Великобританії має намір в січні почати вакцинацію населення від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Він буде поширений для вакцинації вже з 4 січня.

Також повідомлялося, що 29 грудня у Великобританії зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом. Так, заразилося понад 41 тисячі осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Великобритания

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся