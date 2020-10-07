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Великобританія буде домагатися санкцій для Росії через отруєння Навального

Автор: Роман Тверденко

Великобританія готується ввести санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Британська влада впевнена в причетності росіян до інциденту.

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Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Великобританії.

Британський уряд робить висновок про причетність російських чиновників на підставі висновку Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), в якому сказано про отруєння Навального речовиною з групи "Новачок", а також незалученісті Росії в розслідування інциденту з російським політиком.

МЗС Великобританії буде працювати разом з партнерами щодо введення санкцій проти російських чиновників та інших осіб, які вважаються причетними до отруєння Навального і до розробки "Новачка".

Раніше сьогодні за введення санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального висловився уряд Нідерландів. Також готові ввести обмеження Німеччина і Франція.

У президента Росії Володимира Путіна вже заявили, що ОЗХЗ робить загальні заяви про отруєння, які потрібно підтверджувати професійною інформацією.

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