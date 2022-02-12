У Великобританії зафіксовано перший летальний випадок від лихоманки Ласса

Пацієнт помер в університетській лікарні Лутона і Данстейбла в Бедфордш. За інформацією Агентства з безпеки охорони здоров'я Великобританії, всього в країні зафіксували три випадки хвороби.

Всі хворі є членами однієї сім'ї і недавно подорожували в Західну Африку. Там це гостре вірусне захворювання, що передається тваринами, є ендемічним.

"Ми підтверджуємо сумну смерть пацієнта в нашому фонді, у якого була підтверджена лихоманка Ласса. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття їхній родині в цей важкий час", - йдеться в заяві фонду NHS Foundation Trus.

Також там обіцяли продовжити відстеження контактів сім'ї, яка привезла в країну небезпечну хворобу, і стежити за здоров'ям співробітників, які доглядали за хворими.

"Ми зв'язуємося з особами, які мали тісний контакт з хворими до підтвердження їх інфекції, для надання відповідної оцінки, підтримки та поради", - йдеться в заяві.

Також там зазначили, що ризик передачі вірусу серед населення дуже низький.

Лихоманка Ласса - це гостре інфекційне захворювання, що характеризуються важким перебігом і високою летальністю. Вірус вражає органи дихання, нирки, центральну нервову систему. Основними носіями інфекції є африканські щури або інфікована людина. Поширення відбувається при контакті з їжею або предметами домашнього вжитку, інфікованими біологічними рідинами хворого.