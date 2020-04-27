У Великобританії зафіксували зниження кількості смертей від коронавіруса

У Великій Британії протягом 26 квітня зафіксували значне зменшення кількості нових випадків смертей від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що у неділю було зареєстровано 413 випадків смерті від коронавірусного захворювання в лікарнях. Це найменший чисельний показник з минулого місяця.

За словами директора Національної служби охорони здоров'я Стівена Повіса, в країні простежується певна тенденція до зменшення кількості госпіталізованих з коронавірусом, зокрема у Лондоні.

Він також повідомив, що число пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії теж зменшується.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар уряду підтвердила інформацію, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу й повернеться на роботу в понеділок, 27 квітня.

РБК-Україна писало, що 26 квітня в Італії зафіксували менш ніж 300 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, що є найменшим показником смертності за півтора місяця.