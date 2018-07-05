У Великобританії збирається комітет із НС через чергове отруєння "Новачком"

За інформацією МВС країни, є ймовірність, що цей інцидент був випадковим, а не новим нападом

У Великій Британії сьогодні, 5 липня, відбудеться засідання комітету із надзвичайних ситуацій у зв'язку із отруєнням нервово-паралітичною речовиною "Новачок" двох людей у Еймсбері. Про це пише "Радіо Свобода".

Так, напередодні, міністр внутрішніх справ Саджид Джавід заявив, що є ймовірність, що цей інцидент був випадковим, а не новим нападом.

В свою чергу старший фахівець із боротьби з тероризмом у Великій Британії Нейл Басу наголосив, що чоловік і жінка, виявлені 30 червня непритомними в містечку поблизу Солсбері були отруєні тим же нервово-паралітичним агентом, що й Скрипалі.

"Чи була це та сама партія речовини, зможуть з’ясувати вчені", - сказав Басу.

Відзначимо, ранiше в англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Уряд Великобританії заявив, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів, разом з тим, РФ заперечує будь-яку причетність і звинувачує британців у вигадуванні "фальшивої історії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії дві людини отруїлися невідомою речовиною поблизу Солсбері. Чоловік і жінка були знайдені увечері в суботу, 30 червня, в будинку у місті Еймсбері без свідомості.

Пізніше стало відомо, що постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".