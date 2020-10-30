У Великобританії поки не розглядають введення національного локдауну

Уряд Великобританії поки не розглядає можливість введення локдауна по всій країні. Поточні заходи називають ефективними.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Він зазначив, що є ознаки того, що діючі локальні обмеження уповільнили приріст нових випадків зараження коронавірусом. І визнав, що в уряді не хочуть розглядати питання загального локдауна.

"Поточний заходи були нами розроблені, щоб не вводити більш радикальні заходи, тому що ми розуміємо, як вони можуть вплинути на нашу економіку", - сказав Рааб.

У Великобританії вже більше тижня фіксують за 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу. Всього в країні зафіксовано 965 тисяч випадків, майже 46 тисяч осіб померли.

Нагадаємо, глава адміністрації канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що в країні шість великих держкомпаній створять польові шпиталі для хворих коронавірусом. Вони будуть розраховані на більш ніж 3 тисячі місць.

Також уряд Швеції оприлюднило нові жорсткі карантинні рекомендації для ще трьох регіонів. Їх посилили у зв'язку із збільшенням числа нових випадків коронавіруса і відсотка позитивних тестів серед усіх зроблених.