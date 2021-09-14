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У Великобританії схвалили COVID-вакцинацію для підлітків

Автор: Тіберій Юрик

Міністр з питань вакцинації Британії Надім Захаві заявив, що в країні почнуть вакцинувати проти коронавірусу підлітків 12-15 років. Перші запрошення на щеплення почнуть розсилати наступного тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відзначається, що підлітків щепитимуть однією дозою вакцини Pfizer і тільки за згодою батьків. Вакцинацію планують організувати на базі шкіл.

"Все це буде за згодою батьків та опікунів. Дітям так само буде надана інформація у вигляді довідкової брошури для того, щоб вони могли дослідити і обговорити її зі своїми батьками", - сказав Захаві.

Раніше чотири головні медичні директори Великої Британії рекомендували одноразову дозу для підлітків у віці від 12 до 15 років. За їх словами, щеплення серед старших школярів допоможуть уникнути перебоїв з роботою навчальних закладів.

Нагадаємо, що у Британії можуть розпочати програму масової ревакцинації населення від COVID-19 вже у вересні.

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ВеликобританіяВакцинаціяКоронавірус