У Великобританії знайшли ще один різновид COVID

Цей різновид коронавірусу отримала назву B1525, повідомили шотландські вчені.

Також цей варіант коронавірусу був знайдений в Данії, Нігерії, США, Гані, Франції, Австралії, Канаді та Іспанії.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що види коронавірусу, що викликають стурбованість, продовжують поширюватися. "Британський" штам був виявлений вже в 86 країнах, "південноафриканський" - у 44 країнах, а "бразильський/японський" штам - в 15.

14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види віруси.