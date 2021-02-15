У Британії починають наступну фазу COVID-вакцинації

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні починають нову фазу вакцинації населення від COVID-19. Зокрема щеплення будуть робити старшим людям і тим, хто вразливий до хвороби.

Про це Борис Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter.