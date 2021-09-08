У Великобританії можуть дозволити вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років

Як відзначив Джавід, найближчим часом він отримає висновки чотирьох головних лікарів Великобританії щодо запровадження вакцинування серед дітей віком від 12 до 15 років.

Також він додав, що згода на щеплення запитуватиметься й у батьків, однак, якщо їх діти думатимуть інакше - рішення підлітків буде в пріоритеті.

"Якщо є розбіжності між дитиною і батьком, то у нас є фахівці, які працюють в цій галузі, - шкільна служба вакцинації. Зазвичай вони буквально сідають за стіл з батьком і дитиною і намагаються досягти якогось консенсусу", - відзначив Джавід.