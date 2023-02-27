"Большая и опасная ошибка": Ермак о возможных поставках китайского оружия в РФ

По словам главы ОП, обнародованная позиция КНР по мирному урегулированию является хорошим сигналом потенциальной готовности принять участие в этом процессе. При этом он отметил, что сейчас необходимо смотреть на действия Китая.

"Нужно четко понять, что Китай действительно имеет в виду и что он готов делать, чтобы помочь закончить эту войну", - сказал Ермак.

В то же время глава ОП подчеркнул, что будет очень большой и опасной ошибкой, если Китай решит поставлять РФ оружие, что поможет россиянам убивать украинцев и разрушать гражданскую инфраструктуру.

"Это будет противоречить той позиции по мирному урегулированию, которую Китай декларирует", - цитирует пресс-служба Офиса президента слова Ермака.