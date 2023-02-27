"Большая и опасная ошибка": Ермак о возможных поставках китайского оружия в РФ

Если Китай решится поставлять вооружение в Россиию, то это будет большой и опасной ошибкой, противоречащей позиции Пекина по мирному урегулированию войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителям Офиса президента Андрея Ермака в эфире телеканала Fox News.
По словам главы ОП, обнародованная позиция КНР по мирному урегулированию является хорошим сигналом потенциальной готовности принять участие в этом процессе. При этом он отметил, что сейчас необходимо смотреть на действия Китая.
"Нужно четко понять, что Китай действительно имеет в виду и что он готов делать, чтобы помочь закончить эту войну", - сказал Ермак.
В то же время глава ОП подчеркнул, что будет очень большой и опасной ошибкой, если Китай решит поставлять РФ оружие, что поможет россиянам убивать украинцев и разрушать гражданскую инфраструктуру.
"Это будет противоречить той позиции по мирному урегулированию, которую Китай декларирует", - цитирует пресс-служба Офиса президента слова Ермака.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.
Также со ссылкой на Der Spiegel мы писали, что Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.
В Белом доме уже отреагировали на это. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Китай выберет сторону Украины, поскольку помощь России может привести к Третьей мировой войне.
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