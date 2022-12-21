"Вели" больше года. Появились подробности задержания экс-главы СБУ в Крыму

"Это было очень непросто. Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой. На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года", - отметил Малыш.

Также руководитель СБУ объяснил, как враг собирал агентурные сообщения из Украины.

"В Москве присутствует офис Сивковича-Клюева. Это своего рода "кротоферма". Основная задача - сбор информации по Украине. В том числе в офисе присутствуют кадровые сотрудники 5 службы ФСБ РФ. И непосредственно они сотрудничали с Кулиничем", - отметил он.

Задержание Кулинича

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.

А 16 июля Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене. Правоохранители заявили, что Кулинич работал на российские спецслужбы.

Бывшему начальнику крымского управления Службы безопасности Украины Олегу Кулиничу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.