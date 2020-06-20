Ведучий Холостяк-10 розсекретив пікантний випадок з інтимом на шоу: і таке бувало (відео)

Ведучий романтичного реаліті Холостяк Григорій Решетник відповів на делікатне запитання щодо інтиму між учасниками популярного шоу, яке виходить на каналі СТБ.

Український актор і шоумен також прокоментував чутки про те, у головного героя Холостяка-10, пілота і власника льотної школи в Майамі Макса не склалися стосунки з Дашею через те, що у нього у фіналі сталася близькість із Даною.

Решетник в інтерв'ю "Люкс ФМ" в передачі "Слава+" зізнався, що взагалі знімальна група намагається не заважати учасникам реаліті в особистих справах і стосунках, але "що можна - підзнімуть".

Телеведучий зазначив, що інтим на проекті - як і в житті - має бути.

"Під час інтимних моментів ми дослухаємося до головного героя, який просить (не знімати)", - сказав Решетник.

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста Слави Дьоміна про те, як на практиці це може відбуватися при знімальній групі та постійній публічності, ведучий пояснив, що в роботі над шоу беруть участь дорослі люди, і можуть вчасно зрозуміти, коли доречно і недоречно включати камеру і залишити пару наодинці.

"По-перше, проект Холостяк роблять дорослі люди. І цей інтим може виникати вже на якихось фінальних епізодах. Тих моментах, коли всі до цього веде. І ми розуміємо, так або інакше, що зараз парі краще залишитися наодинці, вони цього хочуть, вони про це говорять. І з етичної точки зору ми просто вимикаємо камеру і відпускаємо пару. Все інше ми намагаємося показати", - розповів Решетник.

На репліку про те, що поки вся група буде вимикати та прибирати апаратуру, учасники вже можуть до того часу "перехотіти", ведучій зізнається зі сміхом: "Ну... І таке бувало!"

Відео: Ведучій Холостяк 10 Григорій Решетник розповів про інтим між учасниками

Нещодавно ми писали про те, що "Холостяк 9" з дружиною зачарували мережу пронизливою ніжністю на лавандовому полі.

Нагадаємо також, що раніше Холостяк-9 Микита Добринін та Даша Квіткова дали настанову новому герою романтичного ТБ-шоу.