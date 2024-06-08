На вечеринке КиевПрайда представители ТЦК пытались забрать мужчин на ВВК: детали инцидента

8 июня во время подготовки вечеринки ОО "UkrainePride" на место проведения события пришли представители ТЦК и СП, чтобы проверить документы у мужчин. Тех, кто не имел необходимых документов, пытались забрать для прохождения ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в KyivPride в Facebook.
В эксклюзивном комментарии РБК-Украина представители ОО "KyivPride" сообщили, что по состоянию на 18:00 "ТЦК не находятся на территории клуба, где проводится вечеринка".
Отмечается, что ОО "UkrainePride" не будет отменять мероприятие и будет проводить Рейвах Прайд в сложившихся напряженных условиях.
9 июня на этой же локации (арт-центр Closer) ОО KyivPride будет проводить благотворительный фестиваль и организаторы опасаются, что подобная ситуация может повториться.
"Мы, представительницы и представители украинского прайд-движения полностью осознаем важность мобилизации и проведения необходимых мер по ее обеспечению. Поскольку мы должны вместе давать вооруженный отпор врагу", - сообщили в KyivPride.
Также они добавили, что среди всех мероприятий, которые проводят в Киеве 8 июня, представители ТЦК и СП пришли с проверкой только на ЛГБТК+ событие. Они это расценивают как целенаправленное давление на прайд-движение в Украине.
В организации подчеркнули, что их мероприятия, запланированные на 8-9 июня, благотворительны и ориентированы на поддержку наших защитниц и защитников. На этих событиях они собирают деньги для фондов и организаций, которые направляют их на помощь защитникам на бахмутское, купянское, харьковское, донецкое и сумское направления.
"В рядах ВСУ воюет много ЛГБТК+ людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Наша позиция здесь однозначна и не может иметь никаких других трактовок", - заявили в организации.
Они добавили, что подобные действия со стороны представителей ТЦК и СП ставят под вопросом равенство прав представителей ЛГБТК+ сообщества.
Добавим также, что ежегодно в начале июня представители ЛГБТК+ сообщества проводит в Киеве Марш Равенства. В этом году его планировали провести 16 июня в столичном метро, но КГГА не дали разрешения на это. ОО "KyivPride" рассматривают другие локации для Марша, но пока о месте его проведения не сообщают.
После обнародования информации об инциденте многие украинцы отреагировали на событие и оставили комментарии под постом организации.
Что пишут украинцы:
Реакция украинцев на инцидент (скриншот)
Добавим также, что были и такие комментаторы, которые защищали представителей ЛГБТК+ сообщества, но их было значительно меньше.
Реакция украинцев на инцидент (скриншот)
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