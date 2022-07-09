На вечірці за участю Шольца дівчатам підмішували "наркотик зґвалтування", - DW

Повідомляється, що представники Соціал-демократичної партії (СДПН) вивчають повідомлення дівчат, які на літній партійній вечірці зазнали впливу "нокаутуючих крапель". У Німеччині цей термін є сленговим і означає так звані "наркотики зґвалтування", до яких відносять рогіпнол (флунітразепам).

"Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку було негайно повідомлено в парламентську поліцію", - повідомив високопоставлений представник СДПН Матіас Мартін.

На сьогодні вивчається 8 підозрілих випадків, інших потенційних жертв закликають висловитися. Лідер соціал-демократів у Бундестазі Катя Маст порадила цим дівчатам повідомити про інцидент владі.

Що з себе представляє флунітразепам

Це снодійний, седативний препарат. Вживання в комбінації з алкоголем та/або опіатами може призвести до провалів в пам'яті.

У зв'язку з цим ефектом флунітразепам називають "наркотиком згвалтування", оскільки жертви зазвичай не можуть згадати деталей події. Бум зловживання препаратом в цих цілях припав на 1990-і роки.