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На вечірці за участю Шольца дівчатам підмішували "наркотик зґвалтування", - DW

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Німеччині може розгорітися новий політичний скандал. З'ясувалося, що на літній вечірці за участю канцлера Олафа Шольца кільком дівчатам підмішували "наркотик згвалтування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що представники Соціал-демократичної партії (СДПН) вивчають повідомлення дівчат, які на літній партійній вечірці зазнали впливу "нокаутуючих крапель". У Німеччині цей термін є сленговим і означає так звані "наркотики зґвалтування", до яких відносять рогіпнол (флунітразепам).

"Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку було негайно повідомлено в парламентську поліцію", - повідомив високопоставлений представник СДПН Матіас Мартін.

На сьогодні вивчається 8 підозрілих випадків, інших потенційних жертв закликають висловитися. Лідер соціал-демократів у Бундестазі Катя Маст порадила цим дівчатам повідомити про інцидент владі.

Що з себе представляє флунітразепам

Це снодійний, седативний препарат. Вживання в комбінації з алкоголем та/або опіатами може призвести до провалів в пам'яті.

У зв'язку з цим ефектом флунітразепам називають "наркотиком згвалтування", оскільки жертви зазвичай не можуть згадати деталей події. Бум зловживання препаратом в цих цілях припав на 1990-і роки.

Нагадаємо, раніше Шольц попередив німців про тривалу економічну кризу через наслідки пандемії коронавірусу та війну Росії проти України.

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ГерманияОлаф Шольц