Майже вдвічі дорожче Leaf: стали відомі ціни на новий електричний кросовер Nissan Ariya

Норвегія лідирує в Європі за темпом переведення автотранспорту на електрику: зараз в структурі продажів нових автомобілів в країні на частку електромобілів і гібридів припадає понад 85%. Недивно, що саме в цій країні стартували європейські продажі нового електричного кросовера Nissan Ariya - другої глобальної електричної моделі Nissan після всім відомого і популярного хетчбека Leaf.

Норвезьким покупцям Ariya запропонована в чотирьох версіях. Базовий кросовер з переднім приводом і батареєю ємністю 66 кВт•год оцінений в 410 тисяч норвезьких крон (40 тисяч євро або 47,3 тисячі доларів). Це на 86% дорожче, ніж коштує в Норвегії електрокар Nissan Leaf початкового рівня з батареєю на 40 кВт•год (220 тисяч крон або 21,5 тисячі євро) і на 44% дорожче версії Leaf з батареєю на 62 кВт•год (284 тисячі крон або 27,7 тисячі євро). У такої машини один електромотор потужністю 160 кВт, а запас ходу становить 360 км.

Версія Nissan Ariya батареєю на 87 кВт•год і з переднім приводом (двигун розвиває вже 178 кВт) обійдеться мінімум в 500 тисяч крон (48,8 тисячі євро або 57,7 тисячі доларів). Дальність ходу - 500 км.

Повнопривідний кросовер Ariya e-4ORCE з двома електромоторами (сукупна потужність 225 кВт) і батареєю на 87 кВт•год коштує 529 тисяч крон (51,7 тисячі євро або 61,1 тисячі доларів). Дальність ходу на одній зарядці - 460 км. Ця ж машина з максимальним набором опцій обійдеться вже в 576 тисяч крон (56,2 тисячі євро або 66,4 тисячі доларів).

Попередні замовлення на Nissan Ariya в Норвегії вже відкриті, проте перших поставок машин доведеться чекати до літа 2022 року - такий довгий період очікування пов'язаний з дефіцитом напівпровідників, від якого автомобільна індустрія страждає з початку 2021 року.