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"Раптом пасажир буде голодним?": в українському потязі "виросли" гриби

STYLERLIFE        22.06.2018 - 19:04
Скріншот фото (facebook.com/sasko.laps)
Скріншот фото (facebook.com/sasko.laps)

Гриби виявили прямо в плацкартному вагоні

В українському поїзді,, який прямував з Кременчука у Ворохту пасажири виявили гриби. Про це розповів журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Олександр Рудоманов повідомив, що у вагоні поїзда № 143/144, який слідував за курсом Кременчук-Ворохта, були виявлені гриби під одною з нижніх полиць.

"Укрзалізниця". Вирощуємо гриби. Не галюциногени. Вагон поїзда 143/144 Кременчук-Ворохта міг би зацікавити відповідні органи, якщо б замість звичайних грибів, там вирощували галюциногени. Але поки кременчуцькі провідники почали вирощувати звичайні гриби в плацкарті", - написав він і додав, що можливо це варіант для прожитку.

"Раптом пасажир буде голодним? А так, окріп є, гриби є", - сказав Рудоманов.

 

Скріншот фото (facebook.com/sasko.laps)

Він зазначив, що всі пасажири повинні пам'ятати про те, що в поїзді є книга скарг і що завдяки пасажирам "Укрзалізниця" може реагувати на критичні точки.

"Якщо в поїзді є проблеми - не соромтеся вимагати книгу скарг і дублювати скаргу на гарячі лінії. Саме за скаргами можна знайти критичні точки в обслуговування пасажирів", - зазначив журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/sasko.laps)

До речі, нещодавно ми писали про те, що пасажири обурені послугами "Укрзалізниці".

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Теги: поезд, Укрзализныця, грибы
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