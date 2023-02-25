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Усовершенствовали стрельбу по дронам. В МВД показали фото из учений Нацгвардии

Фото: Нацгвардейцы провели обучение по сбиванию иранских дронов (mvs.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Нацгвардейцы провели учения по сбиванию иранских дронов. В частности, изучали способы ведения огня по наземным и воздушным целям на разных дистанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД.

"Военнослужащие пулеметных расчетов неустанно повышают практические умения на занятиях, где обстоятельства максимально приближены к боевым. Ведь на реальном рубеже будет немало факторов, влияющих на работу расчетов", - отметил заместитель командира бригады.

Особое внимание бойцы уделили теоретическим основам. В частности, изучали основы:

  • стрельбы;
  • способы ведения огня по наземным и воздушным целям на разные дистанции;
  • изучение внутренней и наружной баллистики;
  • устройство и строение крупнокалиберного пулемета Владимирова;
  • практически отработали упражнение обучающих стрельб;
  • и применили дроны для имитации воздушной цели.

"Работа с этим образцом стрелкового вооружения (речь идет о пулемете - ред.) чрезвычайно актуальна. Немало внимания мы посвятили и работе по сценариям различных типов боевых обстоятельств", - делится один из воинов-пулеметчиков.

В МВД отметили, что такие упражнения утомительны, поскольку сам пулемет и боекомплект к нему достаточно тяжелы.

Фото: Нацгвардейцы провели обучение по сбиванию иранских дронов (mvs.gov.ua)

"Это мотивирует гвардейцев постоянно совершенствовать физическую подготовку. Поэтому, вместе с изучением теории и практическими занятиями, бойцы интенсивно занимаются спортом. Это нужно, чтобы тело было натренировано, а действия, которые военнослужащие будут совершать вместе с пулеметом, были качественными, а выстрелы - точными", - добавили в пресс-центре министерства.

Напомним, вчера Польша заявила, что готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, ранее британская разведка сообщала, что в России снова закончились запасы иранских дронов-камикадзе.

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