Усовершенствовали стрельбу по дронам. В МВД показали фото из учений Нацгвардии

"Военнослужащие пулеметных расчетов неустанно повышают практические умения на занятиях, где обстоятельства максимально приближены к боевым. Ведь на реальном рубеже будет немало факторов, влияющих на работу расчетов", - отметил заместитель командира бригады.

Особое внимание бойцы уделили теоретическим основам. В частности, изучали основы:

стрельбы;

способы ведения огня по наземным и воздушным целям на разные дистанции;

изучение внутренней и наружной баллистики;

устройство и строение крупнокалиберного пулемета Владимирова;

практически отработали упражнение обучающих стрельб;

и применили дроны для имитации воздушной цели.

"Работа с этим образцом стрелкового вооружения (речь идет о пулемете - ред.) чрезвычайно актуальна. Немало внимания мы посвятили и работе по сценариям различных типов боевых обстоятельств", - делится один из воинов-пулеметчиков.

В МВД отметили, что такие упражнения утомительны, поскольку сам пулемет и боекомплект к нему достаточно тяжелы.

Фото: Нацгвардейцы провели обучение по сбиванию иранских дронов (mvs.gov.ua)

"Это мотивирует гвардейцев постоянно совершенствовать физическую подготовку. Поэтому, вместе с изучением теории и практическими занятиями, бойцы интенсивно занимаются спортом. Это нужно, чтобы тело было натренировано, а действия, которые военнослужащие будут совершать вместе с пулеметом, были качественными, а выстрелы - точными", - добавили в пресс-центре министерства.