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Синоптики рассказали, где будет холоднее всего сегодня

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня в Украине будет без осадков. А температура воздуха днем максимально опустится до -6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Температура днем 1-6° мороза, в южных и западных областях около 0°", – говорится в сообщении.

Что касается осадков, то их не будет, ожидается переменная облачность.

"Облачно. Без осадков. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах Украины, кроме южных областей, гололедица", - добавили синоптики.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

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