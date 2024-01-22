Синоптики рассказали, где будет холоднее всего сегодня

"Температура днем 1-6° мороза, в южных и западных областях около 0°", – говорится в сообщении.

Что касается осадков, то их не будет, ожидается переменная облачность.

"Облачно. Без осадков. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах Украины, кроме южных областей, гололедица", - добавили синоптики.

Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы 15-18 м/с.

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.