Ударили по голове доской: в Ровенской области избили военного ТЦК

Как отмечается, около 13:00 5 июля группа военнослужащих одного из ТЦК Ровенской области осуществляла оповещение в селе Орловка на улице Дружбы. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове доской.

На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащий был направлен в больницу в Сарнах.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.

"В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в публикации ТЦК позже убрали фразу о том, что военного ударили доской.