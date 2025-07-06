Ударили по голове доской: в Ровенской области избили военного ТЦК

В Ровенской области избили военного ТЦК во время проверки документов. Солдата ударили по голове доской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП в Facebook.
Как отмечается, около 13:00 5 июля группа военнослужащих одного из ТЦК Ровенской области осуществляла оповещение в селе Орловка на улице Дружбы. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове доской.
На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащий был направлен в больницу в Сарнах.
Правоохранители внесли сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.
"В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в публикации ТЦК позже убрали фразу о том, что военного ударили доской.
Ранее в Киеве на сборном пункте произошел бунт среди мобилизованных. Для стабилизации ситуации пришлось вызывать правоохранителей.
Недавно в Ровенской области офицеру и двум военным ТЦК вручили подозрение из-за избиения и принудительной мобилизации военнообязанного.
А в Ивано-Франковской области ГБР разоблачило сотрудника ТЦК, который менял цифры мобилизации для улучшения статистики.
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