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Ударили по голове доской: в Ровенской области избили военного ТЦК

Ровенская область, Воскресенье 06 июля 2025 14:03
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Ударили по голове доской: в Ровенской области избили военного ТЦК Фото: в Ровенской области избили военного ТЦК во время оповещения (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области избили военного ТЦК во время проверки документов. Солдата ударили по голове доской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП в Facebook.

Как отмечается, около 13:00 5 июля группа военнослужащих одного из ТЦК Ровенской области осуществляла оповещение в селе Орловка на улице Дружбы. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове доской.

На место происшествия вызвали полицию. Военнослужащий был направлен в больницу в Сарнах.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.

"В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в публикации ТЦК позже убрали фразу о том, что военного ударили доской.

Скандалы с ТЦК

Ранее в Киеве на сборном пункте произошел бунт среди мобилизованных. Для стабилизации ситуации пришлось вызывать правоохранителей.

Недавно в Ровенской области офицеру и двум военным ТЦК вручили подозрение из-за избиения и принудительной мобилизации военнообязанного.

А в Ивано-Франковской области ГБР разоблачило сотрудника ТЦК, который менял цифры мобилизации для улучшения статистики.

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Ровенская область ТЦК Мобилизация в Украине
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