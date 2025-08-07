Совершили теракт по заказу РФ: СБУ задержала двух несовершеннолетних в Житомире

Отмечается, что оба фигуранта по заказу российских оккупантов совершили теракт в Житомире 5 августа. Задержали их буквально по "горячим следам". Российскими агентами оказались 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник.

"Оба попали в поле зрения агрессора, когда через Телеграмм-каналы искали легкого заработка. После вербовки несовершеннолетние получили инструкции от куратора из рф, по которым изготовили СВП из подручных средств", - рассказали в СБУ.

Для конспирации соратники россиян покупали компоненты для взрывчатки в различных магазинах и других местах. Для максимального поражения взрывное устройство начинили гайками и снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для возможности дистанционного подрыва.

Взрывчатку заложили по координатам, полученным от куратора. Также на месте теракта спрятали камеру, через которую россияне отследили прибытие целей на локацию и активировали взрывчатку.

"Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.